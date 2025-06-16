Рискованнее, чем в годы холодной войны: В Швеции предрекли новую гонку ядерных вооружений

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира в своем ежегоднике SIPRI Yearbook 2025 объявил о завершении эпохи сокращения ядерных арсеналов и о начале новой гонки ядерных вооружений. Аналитики института отметили, что она будет более сложной и рискованной, чем в период холодной войны.

Согласно отчёту, на фоне ослабления контроля над ядерными вооружениями все девять стран, обладающих ядерным оружием, продолжают модернизацию своих арсеналов. Ожидается, что они развернут новые системы и усовершенствуют существующие. SIPRI выделяет три ключевых тренда: модернизация арсеналов, изменение ядерных доктрин и расширение практики совместного использования ядерного оружия.

На январь 2025 года в мире насчитывается 12 241 ядерная боеголовка, из которых 9614 находятся в военных запасах. Около 90% всего ядерного оружия сосредоточено в России и США, которые активно модернизируют свои арсеналы. Однако обе страны сталкиваются с проблемами: Штаты испытывают трудности с финансированием программ, а РФ – с испытаниями новых ракет.

SIPRI подчеркнул, что по мере истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в феврале 2026 года, вероятно, произойдёт увеличение как размера, так и разнообразия ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона. Эксперты предупредили о возможных последствиях для глобальной безопасности в условиях возобновляющейся гонки вооружений.

По оценкам экспертов, в арсенале Китая сейчас находится 600 ядерных боеголовок, и этот показатель растёт быстрее, чем у любой другой ядерной державы – примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года. В 2025 году Китай завершит строительство 350 новых пусковых шахт, что может позволить ему к началу 2030-х годов достичь уровня ядерных мощностей, сопоставимого с Россией и США.

В то же время Великобритания, чьё количество ядерных боеголовок стабильно составляет 225, планирует увеличить свой запас до 260. Лейбористское правительство, пришедшее к власти в 2024 году, подтвердило курс на модернизацию морского ядерного компонента, включая строительство четырёх новых подводных лодок с баллистическими ракетами.

Франция также сохраняет свой арсенал на уровне 290 боеголовок и продолжает разработку новых систем, включая подводные лодки третьего поколения и крылатые ракеты. Индия и Пакистан, обладающие 180 и 170 боеголовками, продолжают развивать новые системы доставки, что создаёт риски эскалации конфликтов в регионе.

Северная Корея, по оценкам SIPRI, располагает 50 ядерными боеголовками и достаточным количеством материалов для производства ещё 40. В 2024 году КНДР не проводила ядерные испытания, однако продолжает развивать свою программу без ограничений.