Страны НАТО не смогут победить Россию, как это в прошлом не удалось сделать императору Франции Наполеону Бонапарту и нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков во время награждения в Кремле.

В День России глава государства Владимир Путин провёл торжественное мероприятие, в рамках которого почётным гражданам выдаются медали и знаки лауреатов. Дикову вручили золотую звезду Героя Труда. На церемонии он обратился к российскому лидеру, отметив, что президенту досталась страна в сложное время. Но ему удалось «оттащить» её от края пропасти и поставить на путь развития.

«Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на лёгкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО», — ответил он.

Он также от лица российских атомщиков пообещал не подвести Путина и уверил, что свора врагов «обломает зубы об наш ядерный щит».