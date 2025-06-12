«Обломают зубы»: Физик Диков заверил, что НАТО не в силах справиться с ядерным щитом РФ
Физик-ядерщик Диков: Шакалы из НАТО не смогут победить Россию
Научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков. Обложка © Life.ru
Страны НАТО не смогут победить Россию, как это в прошлом не удалось сделать императору Франции Наполеону Бонапарту и нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков во время награждения в Кремле.
В День России глава государства Владимир Путин провёл торжественное мероприятие, в рамках которого почётным гражданам выдаются медали и знаки лауреатов. Дикову вручили золотую звезду Героя Труда. На церемонии он обратился к российскому лидеру, отметив, что президенту досталась страна в сложное время. Но ему удалось «оттащить» её от края пропасти и поставить на путь развития.
«Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на лёгкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО», — ответил он.
Он также от лица российских атомщиков пообещал не подвести Путина и уверил, что свора врагов «обломает зубы об наш ядерный щит».
Ранее Life.ru сообщал, что НАТО готовится к военному столкновению с Россией. При этом сейчас блок пытается внушить обществу, что состояние войны — это нормальное состояние мира. Поэтому заместитель главы МИД России Александр Грушко призвал не оставлять без внимания такую риторику, ведь она носить агрессивный характер по отношению к России.