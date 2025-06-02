«Там осознают»: Пушков разъяснил Западу, на чьих условиях завершится конфликт на Украине

На Западе начали понимать бесперспективность попыток нанести стратегическое поражение Москве и вскоре осознают, что условия России по урегулированию украинского конфликта не имеют альтернативы. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в ответ на статью Associated Press, в которой говорится, что президент РФ Владимир Путин дал понять Западу, что конфликт завершится на его условиях.

«Здесь важно следующее: и политическая борьба, и военное противостояние сейчас разворачиваются не вокруг того, кто победит — это и так ясно. В центре борьбы — условия, на которых закончится конфликт. Для Запада, и прежде всего для Европы, невыносима мысль, что он закончится на условиях России», — написал он.

По мнению Пушкова, осознание этой реальности потребует времени. Однако как Запад уже признал невозможность стратегически победить Россию, так он рано или поздно признает и безальтернативность предложенных Москвой условий.