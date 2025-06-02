Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с Россией
Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле 16 мая. Обложка © МИД РФ
Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской стороной, которая запланирована на вторую половину дня. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.
«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня», — сказал журналистам спикер МИДа Незалежной.
Российская делегация также прилетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной. Основной темой второго раунда сегодня станут проекты соглашений о прекращении огня. Делегации, как и на предыдущей встрече 16 мая, возглавят Владимир Мединский с российской стороны и Рустем Умеров с украинской.