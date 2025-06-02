Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с Россией

Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской стороной, которая запланирована на вторую половину дня. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.

«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня», — сказал журналистам спикер МИДа Незалежной.