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Опубликовано 2 июня 2025, 06:21
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Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с Россией

Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле 16 мая. Обложка © МИД РФ

Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле 16 мая. Обложка © МИД РФ

Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской стороной, которая запланирована на вторую половину дня. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.

«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня», — сказал журналистам спикер МИДа Незалежной.

Собаки-сапёры ищут бомбы во дворце Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры РФ и Украины
Собаки-сапёры ищут бомбы во дворце Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры РФ и Украины

Российская делегация также прилетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной. Основной темой второго раунда сегодня станут проекты соглашений о прекращении огня. Делегации, как и на предыдущей встрече 16 мая, возглавят Владимир Мединский с российской стороны и Рустем Умеров с украинской.

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Андрей Бражников
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