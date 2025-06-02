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Опубликовано 2 июня 2025, 05:52
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Собаки-сапёры ищут бомбы во дворце Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры РФ и Украины

Дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры РФ и Киева, проверяют на бомбы

Дворец Чираган в Стамбуле. Обложка © Tihomir Sokolov from Pixabay

Дворец Чираган в Стамбуле. Обложка © Tihomir Sokolov from Pixabay

Сотрудники служб безопасности проверяют территорию дворца Чираган в Стамбуле, где в 13:00 мск должны начаться переговоры РФ и Украины, на предмет наличия взрывного устройства. Об этом сообщает корреспондент издания Türkiye Gazetesi с места событий.

По его словам, к проверке подключили собак, у входа во дворец устанавливают турникеты, где служба безопасности будет тщательно проверять всех входящих. Журналистов на территорию не пускают.

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Российская делегация уже прилетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной. Основной темой встречи сегодня станут проекты соглашений о прекращении огня. Делегации, как и на предыдущей встрече 16 мая, возглавят Владимир Мединский с российской стороны и Рустем Умеров с украинской.

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Андрей Бражников
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