Собаки-сапёры ищут бомбы во дворце Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры РФ и Украины

Сотрудники служб безопасности проверяют территорию дворца Чираган в Стамбуле, где в 13:00 мск должны начаться переговоры РФ и Украины, на предмет наличия взрывного устройства. Об этом сообщает корреспондент издания Türkiye Gazetesi с места событий.

По его словам, к проверке подключили собак, у входа во дворец устанавливают турникеты, где служба безопасности будет тщательно проверять всех входящих. Журналистов на территорию не пускают.