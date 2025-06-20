Пропал активист, раскрывший миру тайну о ядерном оружии Израиля
Местонахождение раскрывшего ядерное оружие Израиля Вануну неизвестно с 2024 года
Мордехай Вануну в 2009 году. Обложка © Wikipedia / Eileen Fleming
Уже год нет никаких известий о бывшем техническом сотруднике научно-исследовательского центра в Димоне, политическом активисте Мордехае Вануну, который ещё в 1986 году разгласил информацию об израильском ядерном потенциале. Он утверждал, что на секретном объекте ежегодно производили до 40 килограммов оружейного плутония.
Сейчас истинный ядерный потенциал Израиля остаётся неизвестным мировому сообществу. Вануну был задержан сотрудниками «Моссада» после того, как покинул Лондон и отправился в Италию за женщиной, оказавшейся женой кадрового военного. Мужчину доставили в Израиль и приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2004 году Вануну вышел на свободу. Ему запретили покидать Израиль и обязали сообщать спецслужбам, где он находится. На данный момент его местонахождение и состояние здоровья неизвестно.
Мордехаю Вануну 70 лет. Он родился в Марокко в еврейской семьи, которая переехала в Израиль в 1963 году.
В 1957 году Израиль и Франция заключили соглашение о совместном строительстве атомного реактора в Димоне, который впоследствии стал использоваться в качестве ядерного исследовательского центра. Израиль до сих пор не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но в 1960-х годах приобрёл около 100 тонн урановой руды в Аргентине. По различным оценкам, сегодня Тель-Авив может обладать от 90 до 400 единицами ядерного оружия.
Ранее политолог высказал мнение, что ядерная война между Израилем и Ираном может создать глобальную угрозу в виде радиоактивного заражения. Он подчеркнул, что Россия при этом не будет выступать посредником в данном конфликте.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда ЦАХАЛ развернула операцию под кодовым названием «Восставший лев», нанеся удары по ключевым иранским ядерным объектам, в том числе по комплексу в Натанзе. Тегеран не стал медлить с ответом, инициировав операцию «Правдивое обещание — 3», которая вылилась в массированный ракетный и дроновый обстрел израильских населённых пунктов, включая Тель-Авив. С тех пор обе стороны ежедневно наносят друг другу ответные удары, поддерживая высокую интенсивность конфликта.