Уже год нет никаких известий о бывшем техническом сотруднике научно-исследовательского центра в Димоне, политическом активисте Мордехае Вануну, который ещё в 1986 году разгласил информацию об израильском ядерном потенциале. Он утверждал, что на секретном объекте ежегодно производили до 40 килограммов оружейного плутония.

Сейчас истинный ядерный потенциал Израиля остаётся неизвестным мировому сообществу. Вануну был задержан сотрудниками «Моссада» после того, как покинул Лондон и отправился в Италию за женщиной, оказавшейся женой кадрового военного. Мужчину доставили в Израиль и приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2004 году Вануну вышел на свободу. Ему запретили покидать Израиль и обязали сообщать спецслужбам, где он находится. На данный момент его местонахождение и состояние здоровья неизвестно.

Мордехаю Вануну 70 лет. Он родился в Марокко в еврейской семьи, которая переехала в Израиль в 1963 году.

В 1957 году Израиль и Франция заключили соглашение о совместном строительстве атомного реактора в Димоне, который впоследствии стал использоваться в качестве ядерного исследовательского центра. Израиль до сих пор не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но в 1960-х годах приобрёл около 100 тонн урановой руды в Аргентине. По различным оценкам, сегодня Тель-Авив может обладать от 90 до 400 единицами ядерного оружия.

Ранее политолог высказал мнение, что ядерная война между Израилем и Ираном может создать глобальную угрозу в виде радиоактивного заражения. Он подчеркнул, что Россия при этом не будет выступать посредником в данном конфликте.