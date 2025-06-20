«Намного выше нуля»: Глава «Росатома» оценил вероятность ядерной войны Ирана с Израилем

Любой удар по Бушеру чреват бедствием не только для Ирана, но и для обширного круга стран, поскольку радиацию не интересуют никакие границы между государствами. До Израиля оттуда, к примеру, чуть более полутора тысяч километров. Именно поэтому «Росатом» и МАГАТЭ настойчиво призывают израильское руководство воздержаться от атак в районе АЭС. Лишь полное отсутствие ударов по Бушеру может стать «светом в конце туннеля» в текущей сложнейшей обстановке, подчеркнул Лихачёв.