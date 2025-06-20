«Намного выше нуля»: Глава «Росатома» оценил вероятность ядерной войны Ирана с Израилем
Лихачёв: Вероятность ядерной войны Ирана с Израилем намного выше нуля
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Вероятность ядерной катастрофы пребывает на отметке «значительно выше нуля» из-за ситуации с Бушерской АЭС. Об этом сообщил в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Лихачёв — о возможной ядерной войне. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Любой удар по Бушеру чреват бедствием не только для Ирана, но и для обширного круга стран, поскольку радиацию не интересуют никакие границы между государствами. До Израиля оттуда, к примеру, чуть более полутора тысяч километров. Именно поэтому «Росатом» и МАГАТЭ настойчиво призывают израильское руководство воздержаться от атак в районе АЭС. Лишь полное отсутствие ударов по Бушеру может стать «светом в конце туннеля» в текущей сложнейшей обстановке, подчеркнул Лихачёв.
«С точки зрения безопасности всё учтено, технологически станция защищена. Но, так как это не военный объект, она не должна выдерживать удары ракет. Да, она защищена от землетрясений, от потери питания, от ошибки оператора, но не от целенаправленной военной агрессии», — отметил руководитель «Росатома».
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что пресс-секретарь армии еврейского государства в ходе отчёта по ошибке включил Бушерскую АЭС в список атакованных Израилем объектов. При этом Лихачёв уверен, что последствия от такой катастрофы будут сопоставимы с аварией на Чернобыльской АЭС. Кстати, искусственный интеллект оценивает вероятность ядерной войны между Тегераном и Тель-Авивом в 0,5-1%.