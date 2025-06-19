Ошибочка вышла: В ЦАХАЛ опровергли нанесение удара по Бушерской АЭС
ТАСС: ЦАХАЛ по ошибке включил АЭС «Бушер» в список атакованных иранских объектов
АЭС «Бушер». Обложка © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire /Ahmad Halabisaz
В пресс-службе ЦАХАЛ ошибочно включили Бушерскую АЭС в список атакованных объектов. Об этом ТАСС сообщил источник в армии еврейского государства.
«Пресс-секретарь по ошибке назвал это место [«Бушер»]», — цитирует собеседника агентство.
Накануне этот вопрос в общении с представителями международных информационных агентств затрагивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что ядерные объекты Ирана выдержали массированные удары ВС Израиля и добавил, что Тель-Авивом достигнута договорённость о том, что АЭС в Бушере не будет обстреливаться ЦАХАЛ, а обслуживающим её российским специалистам обеспечат безопасность.
Напомним, АЭС «Бушер» находится к юго-востоку от одноимённого иранского города. Её строительство было начато подразделением немецкого концерна Siemens в 1975 году, однако в 1980 году процесс остановился — Берлин присоединился к санкциям против Тегерана после Исламской революции 1979 года. В августе 1992 года правительства России и Ирана заключили соглашение о продолжении строительства, а в сентябре 2011 года состоялся энергетический пуск станции.