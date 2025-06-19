Ошибочка вышла: В ЦАХАЛ опровергли нанесение удара по Бушерской АЭС

В пресс-службе ЦАХАЛ ошибочно включили Бушерскую АЭС в список атакованных объектов. Об этом ТАСС сообщил источник в армии еврейского государства.

«Пресс-секретарь по ошибке назвал это место [«Бушер»]», — цитирует собеседника агентство.

Накануне этот вопрос в общении с представителями международных информационных агентств затрагивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что ядерные объекты Ирана выдержали массированные удары ВС Израиля и добавил, что Тель-Авивом достигнута договорённость о том, что АЭС в Бушере не будет обстреливаться ЦАХАЛ, а обслуживающим её российским специалистам обеспечат безопасность.