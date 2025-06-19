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19 июня, 09:34

Глава «Росатома» сравнил с Чернобылем последствия возможного удара по Бушерской АЭС

Лихачёв: Атака на АЭС «Бушер» в Иране приведёт к аварии, сравнимой с Чернобылем

Алексей Лихачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Алексей Лихачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Атака на иранскую атомную электростанцию «Бушер» могла бы спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабу с Чернобыльской аварией. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Если будет нанесён удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа», — сказал Лихачёв журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
Израиль гарантирует безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер»
Израиль гарантирует безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер»

Ранее замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Реактор, по его оценке, взорваться не может, но радиоактивное загрязнение может быть страшнее ядерного взрыва.

Мария Любицкая
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