Глава «Росатома» сравнил с Чернобылем последствия возможного удара по Бушерской АЭС

Атака на иранскую атомную электростанцию «Бушер» могла бы спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабу с Чернобыльской аварией. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Ранее замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Реактор, по его оценке, взорваться не может, но радиоактивное загрязнение может быть страшнее ядерного взрыва.