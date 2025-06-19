Израиль гарантирует безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер»

Израиль заверил, что не будет угрожать безопасности российских специалистов, работающих на иранской АЭС в Бушере. Об этом во время ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Только вчера [президент РФ Владимир] Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в «Бушере», не будут в опасности и под угрозой ударов», — сказал представитель Кремля.