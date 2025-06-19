Израиль гарантирует безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер»
Песков: Израиль обещал, что специалисты РФ на АЭС «Бушер» будут в безопасности
АЭС «Бушер» в Иране. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Росатома
Израиль заверил, что не будет угрожать безопасности российских специалистов, работающих на иранской АЭС в Бушере. Об этом во время ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Только вчера [президент РФ Владимир] Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в «Бушере», не будут в опасности и под угрозой ударов», — сказал представитель Кремля.
В ответ на вопрос о гарантиях безопасности для российских специалистов со стороны Израиля, он ответил утвердительно.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. А замглавы МАГАТЭ тем временем отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Реактор, по его оценке, взорваться не может, но радиоактивное загрязнение может быть страшнее ядерного взрыва.