Ядерная угроза и превентивные удары: Чем обернётся для мира новая фаза израильско-иранского конфликта Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — об ударе Израиля по ядерным объектам Ирана и о том, как может развиваться конфликт дальше и какие будут последствия. 13 июня, 11:45 В ночь на 13 июня Иран подвергся израильским ударам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

События минувшей ночи с 12-го на 13 июня могут стать поворотным моментом в истории не только Ближнего Востока, но и всего мира. Серия ударов Израиля по ключевым военным и энергетическим объектам Исламской Республики — это не просто эскалация регионального конфликта, а пересечение той самой «красной черты», о которой так долго говорили политики обеих стран. Мы стоим на пороге новой реальности, где старые правила больше не работают, а будущее становится непредсказуемым.

Что произошло? Хроника событий

В ночь на 13 июня израильские ВВС и подразделения кибервойск провели масштабную операцию против иранской инфраструктуры. Целью атак стали военные базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и Исфахане, объекты ядерной программы, включая центры обогащения урана в Натанзе, и крупные нефтеперерабатывающие комплексы, обеспечивающие значительную часть экспортного потенциала страны.

Израильская сторона официально заявила, что атаки были «превентивными» и направлены на «нейтрализацию угрозы». Подчеркивалось, что Иран якобы готовился к масштабным военным действиям против еврейского государства через свои прокси-группировки. Несмотря на ослабление позиций Ирана в регионе после свержения Башара Асада в Сирии и военной операции Израиля в Ливане, «Хизбалла» и йеменские повстанцы-хуситы сохраняют военный потенциал.

Ответ Ирана пока звучит осторожно. Официальный Тегеран обвинил Израиль в «агрессии против суверенного государства» и пригрозил «адекватным ответом». Однако детали остаются размытыми. Вопрос в том, каким именно будет этот ответ и когда он последует. Однако в медиапространстве угрозы Исламской Республики звучат серьёзно, и, судя по всему, иранский народ поддерживает своё руководство, о чём свидетельствуют многотысячные митинги и поднятый над куполом мечети в Куме красный флаг.

Почему сейчас? Контекст эскалации

Эта атака — не спонтанный акт, а результат многолетней дипломатической и военной напряжённости между Израилем и Ираном. Чтобы понять мотивацию Израиля, важно вспомнить несколько ключевых факторов.

Ядерная программа Ирана воспринимается руководством Израиля как «экзистенциальная угроза». Несмотря на попытки возобновить «ядерную сделку», Тегеран продолжал расширять свои возможности в этой области. Согласно докладам МАГАТЭ, уровень обогащения урана достиг тревожных отметок, близких к военному применению.

Израиль нанёс массированный удар по иранской инфраструктуре. Фото © Getty Images / Majid Saeedi

Иран активно поддерживает группировки, которые Израиль считает террористическими. После ликвидации лидеров ХАМАС и «Хизбаллы» в 2024 году Израиль получил временное преимущество, но давление со стороны шиитских формирований лишь усилилось.

Сокращение присутствия США на Ближнем Востоке при Байдене, усиление роли России и Китая создают новые условия для конфронтации. Израиль, возможно, решил действовать, пока Иран ещё слаб после экономических санкций и внутренних протестов.

Последствия удара: региональный и глобальный контекст

Удары по военным и экономическим объектам — это серьёзный вызов для режима аятолл. На фоне хронического экономического кризиса и массовых протестов молодёжи такие события могут стать катализатором внутренней дестабилизации. Вопрос в том, сумеет ли руководство Ирана сохранить контроль над ситуацией или же начнётся новый виток гражданского недовольства.

Ближний Восток всегда был местом, где маленький камень может вызвать лавину. Уничтожение нефтеперерабатывающих заводов уже сказалось на мировых ценах на нефть, а ответные действия Ирана могут затронуть соседние страны. Например, атаки на суда в Ормузском проливе; эскалация конфликтов в Ливане, Сирии и Йемене; возможное втягивание Турции, Саудовской Аравии и других региональных игроков.

Мировое сообщество находится в сложной ситуации. Наибольшие опасения вызывает вероятность втягивания глобальных держав в конфликт. США, традиционный союзник Израиля, выступили с призывом к «деэскалации», но без конкретных мер воздействия. Россия и Китай осудили атаку, однако их реакция пока ограничивается дипломатическими заявлениями.

После ударов Израиля по объектам в Иране есть погибшие и пострадавшие. Фото © Getty Images / Majid Saeedi

Как дальше? Сценарии развития событий

На данный момент можно предположить несколько сценариев:

Ограниченный ответ Ирана: Тегеран может ограничиться символическими атаками на израильские объекты или ударить по интересам Израиля через своих союзников. Такой вариант позволит избежать полномасштабной войны, но не решит фундаментальных проблем.

Региональная война: Если Иран решит нанести мощный ответный удар, затронув ядерные объекты Израиля, это может спровоцировать широкомасштабный конфликт, в который будут втянуты Ливан, Сирия, Ирак и другие страны.

Международное вмешательство: ООН, Россия, Китай или даже ЕС могут попытаться выступить посредниками. Однако успех таких усилий зависит от готовности сторон пойти на компромисс. Вряд ли Тегеран доверится очередным обещаниям Запада снять санкции в обмен на возобновление ядерной сделки.

Удар Израиля по Ирану стал тем самым моментом, после которого прежний мир уже невозможен. Мы наблюдаем начало нового этапа в истории Ближнего Востока, где каждая сторона должна сделать выбор: продолжить путь конфронтации или попытаться найти выход из кризиса.

Однако важно помнить, что история этого региона учит нас одному: войны здесь никогда не заканчиваются окончательно. Они лишь переходят в новую фазу, оставляя за собой разрушения, боль и страх перед будущим.