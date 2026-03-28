В Махачкале более 80 человек эвакуированы после сильных ливней

Из-за ливней в Махачкале подтопило частные дома, спасатели эвакуировали 83 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Из-за ливней в Махачкале подтопило частные дома. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

На улице Заречной вода из-за засора сточной канавы поднялась до 1,5 метра, пострадало около 20 домов. Спасатели расчистили засор, уровень воды пошёл на спад. Эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей, спасены.

На улице Перова из-за скопления воды подтоплены 5 домовладений и 6 автомобилей, эвакуация продолжается. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС по Республике Дагестан.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области ожидают паводок выше нормы и уже готовятся к устранению его последствий. При этом прогноз может и не сбыться, однако специалисты решили, что подготовка лишней не будет.