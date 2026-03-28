28 марта, 09:55

В Дагестане предупредили об ухудшении качества воды из-за подтоплений

В Дагестане после продолжительных дождей и подтоплений зафиксировано ухудшение качества воды в источниках водоснабжения. Об этом предупреждает региональный Роспотребнадзор, сообщение опубликовано в телеграм-канале Минздрава республики.

Особенно сложная ситуация сложилась в Махачкале, Каспийске и Хасавюрте — там отмечено временное повышение мутности. Ведомство настоятельно рекомендует жителям до стабилизации обстановки использовать только кипячёную или бутилированную воду.

Особое внимание — детям, беременным женщинам и пожилым людям. Воду из-под крана без предварительного кипячения запрещается применять для питья, приготовления пищи, мытья овощей и фруктов, а также для гигиенических процедур.

Напомним, в Дагестане разгул стихии обернулся масштабными подтоплениями. В столице республики вода залила около двух десятков частных домовладений. Самый тяжёлый участок — улица Заречная в Махачкале: там бурлящие потоки буквально сметают припаркованные машины.

Юрий Лысенко
