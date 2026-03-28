28 марта, 16:46

Энергетики восстановили свет в части Дагестана после удара стихии

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» — частично восстановили электроснабжение потребителей в двух районах Дагестана, а также в городах Кизилюрт и Каспийск. Работа энергетиков велась после того, как сильные осадки и шквалистый ветер оставили без света ряд населённых пунктов.

По данным компании, энергоснабжение вернулось к части жителей Каякентского и Ботлихского районов, а также в Кизилюрте и Каспийске. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам. Одной из ключевых мер стала откачка воды с территории нескольких энергообъектов — это позволило включить оборудование и возобновить подачу электричества.

В «Дагэнерго» добавили, что работы продолжаются. Полное восстановление электроснабжения планируется завершить в ближайшее время.

Причиной разрушений и отключений стали сильные дожди, вызвавшие наводнение, перебои на дорогах и проблемы с электричеством. В столице республики введен режим ЧС, во всем регионе — режим повышенной готовности. Из зоны подтопления вывезли более 80 человек, без света остались почти 300 сел и городов. Потоки воды разрушили мосты и дорожное полотно.

Александра Мышляева
