В Дагестане создан оперштаб для помощи пострадавшим от стихии

Партия «Единая Россия» организовала в Дагестане оперативный штаб, который займётся координацией помощи жителям, пострадавшим от разгула стихии. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале политического объединения.

Сейчас в регионе налажена доставка питьевой воды, ведётся расчистка территорий и другие необходимые работы. Партийцы работают в тесной связке с правительством республики и местными органами власти, отслеживая развитие ситуации. Все обращения граждан берут в работу — власти оперативно реагируют на запросы, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в городах и селах и оказать поддержку тем, кто пострадал от непогоды.

Глава Дагестана Сергей Меликов, который также является секретарём регионального отделения «Единой России», поручил создать аналогичные оперативные штабы во всех муниципалитетах, которые пострадали от стихии. Их главная задача — скоординировать усилия по восстановлению инфраструктуры. В приоритете — подача электричества и воды, а также приведение в порядок дорожной сети.