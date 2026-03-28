Почти 300 населённых пунктов Дагестана обесточены из-за разгула стихии

Последствия обильных дождей в Дагестане продолжают устранять спасательные и коммунальные службы. Сейчас без электроснабжения остаются 283 населённых пункта, сообщает главное управление МЧС России по республике.

«По состоянию на 12:00 [мск] без электроснабжения остаются 283 населённых пункта, с населением 327 183 человека. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением 22 бригад электриков», — говорится в сообщении.

Напомним, что стихия, обрушившаяся на республику 28 марта, привела к массовым подтоплениям, сбоям в работе систем водо- и электроснабжения. Ситуация остаётся на контроле оперативных служб.