28 марта, 10:19

Медучреждения Дагестана перевели в режим особой готовности из-за ливня и ветра

Обложка © Telegram / Минздрав РД

В Дагестане все медицинские учреждения переведены в режим особой готовности в связи с обрушившимися на регион ливнями и шквалистым ветром. Соответствующее распоряжение дал министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

Как сообщили в региональном Минздраве, стационары и службы экстренной медицинской помощи обеспечены запасами лекарств и расходных материалов. В ведомстве призвали жителей соблюдать предельную осторожность.

«Обращаясь к дагестанцам, просим быть вас предельно осторожными и без крайней надобности не выходить из дома. Держитесь подальше от шатких конструкций и избегайте подтопленных участков», — говорится в обращении.

Напомним, в Дагестане бушует стихия, сильные паводки привели к масштабным подтоплениям в республике. Стихия затронула около 20 жилых домов в столице Дагестана. Критическая обстановка наблюдается на улице Заречной: мощные потоки уносят автомобили.

BannerImage
Александра Мышляева
