В Дагестане сообщили о снижении уровня воды в реках, вызвавших подтопление

Вода на отдельных участках рек Черкес-озень и Тарнаирка, мощные потоки которых стали одной из причин подтопления Махачкалы, начала спадать. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

По данным властей, обильные дожди привели к размыву берегов на этих водоёмах и осложнили гидрологическую обстановку в столице республики. С раннего утра специалисты Минприроды региона совместно с сотрудниками подведомственных организаций ликвидируют заторы на водоёмах.

«Задействовано более 10 единиц специальной техники, и первые результаты уже видны: вода начала спадать в отдельных участках», — говорится в сообщении.