28 марта, 13:51

В Дагестане сообщили о снижении уровня воды в реках, вызвавших подтопление

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Вода на отдельных участках рек Черкес-озень и Тарнаирка, мощные потоки которых стали одной из причин подтопления Махачкалы, начала спадать. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

По данным властей, обильные дожди привели к размыву берегов на этих водоёмах и осложнили гидрологическую обстановку в столице республики. С раннего утра специалисты Минприроды региона совместно с сотрудниками подведомственных организаций ликвидируют заторы на водоёмах.

«Задействовано более 10 единиц специальной техники, и первые результаты уже видны: вода начала спадать в отдельных участках», — говорится в сообщении.

В Махачкале более 80 человек эвакуированы после сильных ливней

Напомним, стихия, обрушившаяся на Дагестан 28 марта, вызвала масштабные подтопления, перебои с водоснабжением и отключения электричества. Сейчас аварийные бригады — 22 группы электриков — ведут восстановительные работы. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

Александра Мышляева
