Меликов ввёл режим ЧС в пяти городах и трёх районах Дагестана из-за наводнения

Режим чрезвычайной ситуации ввели в ряде территорий Дагестана. Указ подписал глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе региона. Меры связали с последствиями непогоды. Речь идёт о массовых подтоплениях и сбоях в работе инфраструктуры.

«В городах и районах Дагестана введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ об этом сегодня подписал Сергей Меликов. Согласно тексту документа, ЧС из-за непогоды введён в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что на выходных в регионе прошли сильные дожди. Из-за этого подтопило жилые дома, возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией. По данным региональных служб, без света оставались более 500 тысяч человек. В ряде населённых пунктов организовали эвакуацию жителей. В горных районах зафиксировали камнепады и сход селевых масс. Повреждены дороги и мосты.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. На местах работают представители органов власти и коммунальные службы, восстановительные работы ведут круглосуточно. Власти продолжают оценку ущерба. Оперативные службы остаются в режиме повышенной готовности.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана провели эвакуацию жителей из зон подтопления. Людей вывезли из четырёх населённых пунктов. Речь шла о сёлах Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Часть жителей разместили в пунктах временного пребывания, остальных приняли родственники. В результате подъёма воды пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. В одном из населённых пунктов ситуацию удалось стабилизировать.