30 марта, 06:43

Из-за наводнений в Дагестане эвакуировали жителей четырёх сёл

Обложка © Telegram / Минздрав РД

В Хасавюртовском районе Дагестана продолжается сложная ситуация с подтоплениями. Спасатели вывезли жителей сразу четырёх населённых пунктов из зоны риска. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Сложной пока остаётся ситуация в Хасавюртовском районе, на территории которого пришлось эвакуировать население четырёх сёл: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль», — написал он.

Из-за подъёма воды в районе пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Людей разместили в пунктах временного пребывания, где им предоставили всё необходимое. Часть жителей предпочла остановиться у родственников, отказавшись от размещения в ПВР. Отдельно отмечается, что в одном из сёл ситуация стабилизировалась.

Угроза подтопления в Чагаротаре была снята после работ по укреплению русла реки Аксайки. Спасательные службы продолжают контролировать обстановку и следить за уровнем воды, чтобы предотвратить новые риски для населения.

Ранее в Дагестане энергетики восстановили подачу электричества для большей части жителей, оставшихся без света из-за неблагоприятной погоды. Уже подключено свыше 90% потребителей, ранее обесточенных из-за непогоды.

