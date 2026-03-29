Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео мощного циклона в Дагестане
Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала видео с движением циклона, который вызвал масштабное наводнение в Дагестане. Видеозапись опубликована в Telegram-канале госкорпорации.
Съёмка циклона со спутников «Электро‑Л» и «Арктика‑М». Видео © Telegram / Роскосмос
«Ливни и шквалистый ветер: съёмка Дагестана из космоса. Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике. Съёмка спутников Роскосмоса — «Электро‑Л» и«Арктика‑М», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что власти Дагестана планируют обратиться в федеральный центр за финансовой помощью. Республика рассчитывает получить средства на строительство современных гидротехнических объектов и укрепление береговой линии в горных районах. Основная цель — восстановить текущие защитные системы и создать новые барьеры. Напомним, недавние ливни привели к серьёзным сбоям в инфраструктуре республики: массово отключалось электричество, подача воды, нарушалось транспортное сообщение.
