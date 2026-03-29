Меликов: Сильнее всего из-за подтоплений пострадали Махачкала и Хасавюрт

В Дагестане наиболее тяжёлая обстановка из-за сильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте, сообщил глава республики Сергей Меликов в своём Telegram-канале. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется.

«Города, где наиболее сегодня критичная ситуация с подтоплениями и с энергоснабжением, это Махачкала, Хасавюрт, часть Хасавюртовского района», — сказал он.

Меликов выразил надежду, что угроза, связанная с непогодой, постепенно снижается, и ситуация выходит из пикового состояния. Он также добавил, что регион переходит к следующему этапу — анализу ущерба и принятию решений по устранению последствий стихии. В приоритете остаётся помощь жителям пострадавших территорий.

Ранее в Дагестане из-за подтоплений провели масштабную эвакуацию. Свои дома покинули более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей. Стихия затронула 760 жилых домов и около 950 придомовых территорий.