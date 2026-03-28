28 марта, 17:32

Меликов назвал причиной ЧС в Дагестане рекордное количество осадков

Обложка © Telegram / Минздрав РД

Рекордное количество осадков, выпавшее в ряде районов Дагестана, стало причиной чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, ни Росгидромет, ни другие профильные службы ранее не фиксировали таких показателей, что и привело к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории региона.

«Объём осадков в ряде районов превышает 50 мм. Это соответствуют всем антирекордам за многие последние годы», — заявил Меликов в видеообращении.

По словам главы региона, наиболее сложная обстановка сложилась в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Избербаше, Дагестанских Огнях и Казбековском районе. Ранее сообщалось о подтоплении подстанций и обрушении моста. Власти продолжают мониторинг ситуации и ликвидацию последствий стихии.

В Дагестане создан оперштаб для помощи пострадавшим от стихии

Напомним, что стихия, обрушившаяся на Дагестан 28 марта, привела к масштабным подтоплениям. Оперативные службы контролируют ситуацию. В настоящее время без электричества остаются 283 населённых пункта.

