Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 13:53

В Махачкале из-за ливней подтопило подстанцию «Приморская»

В Махачкале из-за ливней подтопило подстанцию «Приморская».

В Махачкале из-за обильных осадков оказались подтоплены три подстанции, включая «Приморскую». В результате непогоды электроснабжение частично ограничено в столице Дагестана и в 16 районах республики, сообщила пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

В Махачкале из-за ливней подтопило подстанцию «Приморская».

На опубликованном энергетиками видео с подстанции «Приморская» видно, что оборудование находится в воде. Подтоплены также подстанции «Махачкала 110» и «Восточная». Специалисты ведут работы по восстановлению энергоснабжения и откачке воды. Причины происшествия связаны с сильными ливнями, обрушившимися на регион.

В Дагестане предупредили об ухудшении качества воды из-за подтоплений
Напомним, стихия, обрушившаяся на Дагестан 28 марта, привела к масштабным подтоплениям, нарушениям водоснабжения и отключениям электричества. В настоящее время аварийные бригады, в составе которых работают 22 группы электриков, занимаются восстановительными работами, а оперативные службы контролируют ситуацию. Ожидается, что ливни пойдут на спад во второй половине дня и полностью прекратятся к ночи.

Анастасия Никонорова
