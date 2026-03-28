В Махачкале из-за обильных осадков оказались подтоплены три подстанции, включая «Приморскую». В результате непогоды электроснабжение частично ограничено в столице Дагестана и в 16 районах республики, сообщила пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

В Махачкале из-за ливней подтопило подстанцию «Приморская». Видео © Telegram/Филиал «Дагэнерго»

На опубликованном энергетиками видео с подстанции «Приморская» видно, что оборудование находится в воде. Подтоплены также подстанции «Махачкала 110» и «Восточная». Специалисты ведут работы по восстановлению энергоснабжения и откачке воды. Причины происшествия связаны с сильными ливнями, обрушившимися на регион.