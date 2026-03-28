МЧС сообщило, что непогода в Дагестане прекратится к ночи
Подтопления в Дагестане. Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Ливни, вызвавшие подтопления и отключения электричества в Дагестане, пойдут на спад во второй половине дня и полностью прекратятся к ночи. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, осадки начнут ослабевать после полудня. Ранее в Махачкале ввели режим ЧС, спасатели эвакуируют жителей с подтопленных территорий.
Напомним, стихия, обрушившаяся на Дагестан 28 марта, вызвала масштабные подтопления, перебои с водоснабжением и отключения электричества. Сейчас аварийные бригады — 22 группы электриков — ведут восстановительные работы. Ситуация находится под контролем оперативных служб.
