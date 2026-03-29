Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 12:29

Свыше 3 тысяч человек вывезли из подтопленных районов Дагестана

Масштабная эвакуация проведена в Дагестане: более 3,3 тысячи жителей, среди которых свыше тысячи детей, были вынуждены покинуть свои дома из-за подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Стихия, по предварительным оценкам, затронула 760 жилых домов и 950 придомовых участков. Для 58 пострадавших, включая 32 ребёнка, организовано временное проживание в специальных пунктах.

По информации пресс-службы, помощь населению продолжается. Силы и средства оперативно перебрасываются в наиболее пострадавшие районы. Спасатели эвакуируют жителей и их питомцев в безопасные места, используя вездеходную технику, лодки и личные усилия. На реках Тарнаирка и Черкес-Озень дополнительные бригады работают над устранением завалов и вывозом мусора. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 670 специалистов и 224 единицы техники от РСЧС.

В Дагестане на дорогу обвалилась часть скалы
Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял глава региона Рамзан Кадыров. Необходимость введения особого статуса обусловлена резким ухудшением погодных условий.

Обложка © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar