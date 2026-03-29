Свыше 3 тысяч человек вывезли из подтопленных районов Дагестана

Масштабная эвакуация проведена в Дагестане: более 3,3 тысячи жителей, среди которых свыше тысячи детей, были вынуждены покинуть свои дома из-за подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Стихия, по предварительным оценкам, затронула 760 жилых домов и 950 придомовых участков. Для 58 пострадавших, включая 32 ребёнка, организовано временное проживание в специальных пунктах.

По информации пресс-службы, помощь населению продолжается. Силы и средства оперативно перебрасываются в наиболее пострадавшие районы. Спасатели эвакуируют жителей и их питомцев в безопасные места, используя вездеходную технику, лодки и личные усилия. На реках Тарнаирка и Черкес-Озень дополнительные бригады работают над устранением завалов и вывозом мусора. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 670 специалистов и 224 единицы техники от РСЧС.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял глава региона Рамзан Кадыров. Необходимость введения особого статуса обусловлена резким ухудшением погодных условий.