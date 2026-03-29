29 марта, 09:18

Рамзан Кадыров объявил режим ЧС в Чеченской Республике

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Чеченской Республике официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял глава региона Рамзан Кадыров.

Необходимость введения особого статуса обусловлена резким ухудшением погодных условий. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан и оперативное устранение ущерба, нанесенного стихией.

В подписанном документе уточняется: «Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим “Чрезвычайная ситуация” на территории Чеченской Республики».

Теперь профильные ведомства переходят к усиленному графику работы. Основная задача — локализация последствий непогоды и восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате удара стихии.

Власти продолжают контролировать обстановку. Информация о ходе восстановительных работ будет обновляться по мере поступления данных.

В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей
В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей

Аналогичное решение ранее приняли в Хасавюртовском районе Дагестана. Обильные дожди и сильный ветер привели к подтоплениям на территории муниципалитета. Режим ЧС ввели и в Махачкале.

Оксана Попова
