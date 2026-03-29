В Хасавюртовском районе Дагестана объявили режим ЧС

Власти Хасавюртовского района Дагестана объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий. Обильные дожди и сильный ветер привели к подтоплениям на территории муниципалитета. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«На территории муниципального округа Хасавюртовский район для органов управления и сил МЗ ТП РСЧС с 21:00 мск 28 марта введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» — постановление врио главы администрации района», — говорится в сообщении.

Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Проводится мониторинг паводковой ситуации и оценка ущерба.

Напомним, в Дагестане сильные дожди. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды сносят все на своём пути. Из-за подъема уровня воды в Сулейман-Стальском районе смыло временный мост между населёнными пунктами Касумкент и Шихикент. Объездной дороги нет, люди не могут добраться до города.