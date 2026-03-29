29 марта, 01:01

В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Чечне из-за обильных дождей река Гумс вышла из берегов. В результате подтоплен посёлок Кундухово в городе Гудермес. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей.

«Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено четыре человека. На улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около шести автомобилей и пяти домовладений», сообщили в региональном МЧС.

В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

На месте работают глава района, сотрудники полиции и экстренные службы. Для пострадавших развёрнуты пункты временного размещения на базе школ и спорткомплекса.

В Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей и ветра

Ранее в Дагестане из-за рекордных ливней были подтоплены подстанции в Махачкале и обрушились два пролёта железнодорожного моста в Хасавюрте. Глава региона Сергей Меликов назвал причиной ЧС выпадение более 50 мм осадков, что стало абсолютным антирекордом за последние годы. В Сулейман-Стальском районе Дагестана из-за сильных дождей вода в реке Курах-чай поднялась до критического уровня и смыла временный мост.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
