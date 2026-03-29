В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей

В Чечне из-за обильных дождей река Гумс вышла из берегов. В результате подтоплен посёлок Кундухово в городе Гудермес. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей.

«Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено четыре человека. На улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около шести автомобилей и пяти домовладений», — сообщили в региональном МЧС.

Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

На месте работают глава района, сотрудники полиции и экстренные службы. Для пострадавших развёрнуты пункты временного размещения на базе школ и спорткомплекса.