28 марта, 18:56

В Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей и ветра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / worradirek

В Чеченской Республике введён режим повышенной готовности в связи с обильными осадками и сильным ветром. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Магомед Даудов.

Режим действует с 19:00 27 марта для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС с региональным уровнем реагирования. Сильные дожди уже привели к перебоям с электричеством, деформации мостов, подтоплениям, а также к сходам оползней и камнепадам.

Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь пострадавшим, в том числе откачивают воду с придомовых территорий и из подвальных помещений. Штормовое предупреждение в регионе сохраняется до конца суток 29 марта. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.

Меликов назвал причиной ЧС в Дагестане рекордное количество осадков

Сегодня разгул стихии обрушился на Дагестан и привёл к масштабным подтоплениям. Оперативные службы держат ситуацию под контролем. Днём сообщалось, что без электроснабжения остаются 283 населённых пункта. Многие дома подтоплены.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
