Дагестан попросит федеральную помощь для борьбы с последствиями паводков

Власти Дагестана готовят обращение в федеральный центр за финансовой поддержкой. Республика намерена получить средства на строительство современных гидротехнических сооружений и укрепление береговой линии в горных районах, что позволит предотвратить разрушительные последствия обильных осадков.

Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что действующая обстановка требует максимально оперативных действий. По словам руководителя, республика уже несколько лет занимается вопросом финансирования водоохранных зон, однако нынешний кризис стал веским аргументом для ускорения принятия решений на уровне правительства России.

Ключевой задачей остается реконструкция существующих защитных систем и создание новых барьеров. Это необходимо для того, чтобы сдержать потоки воды в предгорьях и обезопасить жителей равнинных территорий от разливов рек.

«Я бы на сегодняшний день отметил еще то, что такая необычная, чрезвычайная ситуация позволяет нам доложить на федеральный уровень о тех мерах, которые мы должны принять более динамично и более оперативно», — прокомментировал ситуацию Меликов.

Напомним, недавние ливни привели к серьёзным сбоям в инфраструктуре республики: массово отключалось электричество, подача воды, нарушалось транспортное сообщение. В столице региона и Хасавюртовском районе оперативно ввели режим ЧС, а по всему субъекту действует статус повышенной готовности.