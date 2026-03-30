В Дагестане восстановили электроснабжение для 90% обесточенных абонентов

Специалисты энергетических служб Дагестана восстановили поддачу электроэнергии большей части жителей, оставшихся без света из-за неблагоприятных погодных условий. По информации регионального Минэнерго, на данный момент подключено свыше 90% ранее обесточенных потребителей.

Наибольшее количество технологических нарушений было зафиксировано в субботу около 16:00. В этот момент без электричества остались участки, обслуживаемые 110 линиями электропередачи напряжением 6–10 кВ. К вечеру воскресенья отключёнными оставались только четыре линии.

В министерстве также сообщили, что две из трёх ключевых подстанций Махачкалы — «Махачкала-110» и «Восточная» — уже функционируют в обычном режиме. Подстанция «Приморская» пока не готова к запуску: сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды с объекта. Ожидается, что электроснабжение по этой подстанции удастся восстановить во второй половине дня 30 марта.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в регионе из-за неблагоприятных погодных условий остаётся сложной, но контролируемой. Он добавил, что осмотрел повреждённый мост в городе Аргун, который получил критические повреждения. По его словам, на этом месте будет построен новый мост «шириной в восемь полос».