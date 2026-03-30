29 марта, 21:24

Кадыров: Ситуация из-за непогоды в Чечне остаётся сложной, но контролируемой

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в регионе из-за неблагоприятных погодных условий остаётся сложной, но контролируемой. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«В целом ситуация остаётся сложной, но контролируемой. Главное — жертв и пострадавших среди населения нет», — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что осмотрел повреждённый мост в городе Аргун, который получил критические повреждения. По его словам, на этом месте будет построен новый мост «шириной в восемь полос».

Несколько районов Чечни остались без света из-за непогоды
Напомним, Рамзан Кадыров распорядился ввести на территории Чечни режим ЧС из-за неблагоприятных природных явлений. Обильные дожди и ливень в регионе привели к подтоплению множества населённых пунктов, а также размытию дорог и мостов. Эвакуированы жители села Брагуны и посёлка Кундухово в Гудермесском муниципальном районе. Согласно данным главы чеченского Минздрава Адама Алханова, пострадавших нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
