Кадыров: Ситуация из-за непогоды в Чечне остаётся сложной, но контролируемой
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в регионе из-за неблагоприятных погодных условий остаётся сложной, но контролируемой. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.
«В целом ситуация остаётся сложной, но контролируемой. Главное — жертв и пострадавших среди населения нет», — написал чеченский лидер.
Кадыров добавил, что осмотрел повреждённый мост в городе Аргун, который получил критические повреждения. По его словам, на этом месте будет построен новый мост «шириной в восемь полос».
Напомним, Рамзан Кадыров распорядился ввести на территории Чечни режим ЧС из-за неблагоприятных природных явлений. Обильные дожди и ливень в регионе привели к подтоплению множества населённых пунктов, а также размытию дорог и мостов. Эвакуированы жители села Брагуны и посёлка Кундухово в Гудермесском муниципальном районе. Согласно данным главы чеченского Минздрава Адама Алханова, пострадавших нет.
