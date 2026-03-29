29 марта, 17:08

Несколько районов Чечни остались без света из-за непогоды

Обложка © MAX / МЧС Чеченской Республики

Пресс-служба «Чеченэнерго» информирует о перебоях с электроснабжением в Шали и части Грозного, вызванных неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время обесточены отдельные участки Грозного, Шали, а также Надтеречный и Ножай-Юртовский районы.

«Несмотря на сложные погодные условия и размыв дорог, энергетики работают в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 27 аварийных бригад. Для бесперебойного питания социально значимых объектов подготовлены 14 резервных источников электроэнергии.

В результате стихийного бедствия в республике было затоплено приблизительно 1800 домовладений и прилегающих участков. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена эвакуация 504 жителей поселка Кундухово, расположенного в городе Гудермес. К счастью, обошлось без пострадавших.

В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял глава региона Рамзан Кадыров. Необходимость введения особого статуса обусловлена резким ухудшением погодных условий.

