Эксперты объяснили, почему многодетным семьям не стоит ждать налогового чуда

Введение семейного налога для многодетных потребует кардинальной перестройки всей системы и уменьшит доходы бюджета. Об этом «Газете.ru» заявила экономист Эльвира Глухова.

Ранее глава комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко предложил объединить налогооблагаемую базу супругов и ввести понижающий коэффициент в зависимости от числа детей и работающих. Чем больше семья, тем ниже ставка налога — система, действующая во Франции. Экономист выразила сомнение, что государство пойдёт на такие изменения. По её словам, Минфин оценивал, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет не более 2 млн россиян. Экспертные оценки показывают: до 20% многодетных семей (около 600 тыс. из 3 млн) относятся к высокоресурсным (доход выше 100 тыс. рублей), но их доходы обычно вписываются в минимальную ставку.

Глухова также напомнила, что в 2025 году за чертой бедности жила каждая пятая семья с тремя и более детьми. Именно на них направлены приоритеты государства. С 1 января 2026 года для россиян с низкими доходами уже ввели семейную налоговую выплату: родителям возвращают разницу между уплаченным НДФЛ (13%) и пересчитанным (6%). Размер вычета зависит от числа детей и статуса родителя.

Поддерживать многодетные семьи из среднего класса тоже важно, но у государства сейчас нет возможности снижать налоги для состоятельных граждан и уменьшать доходную часть бюджета, из которой оплачивается поддержка малоимущих.

«Увы, но на данный момент «Боливар не вынесет двоих». Поэтому предложение Рыбальченко пока выглядит как минимум излишне оптимистичным», — заключила Глухова.

Ранее в Общественной палате РФ предложили заменить ранний декрет на дополнительный оплачиваемый выходной для беременных — один день в неделю. По мнению общественников, это время женщины смогут тратить на медицинские обследования.