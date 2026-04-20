Родителям станет проще: В России изменили порядок выдачи лекарств многодетным

Правительство России изменило порядок оформления бесплатных лекарств для детей из многодетных семей. Речь идёт о детях до шести лет, которым препараты положены по льготе.

Как сообщил Михаил Мишустин, раньше родители могли оформить бесплатный рецепт только в региональной медорганизации. Это создавало сложности в тех случаях, когда ребёнок лечился по полису ОМС в федеральной клинике. Теперь рецепт можно будет получить там, где ребёнок прикреплён для медицинского обслуживания. В том числе — в федеральных медицинских учреждениях.

По сути, для семей убирают лишнее звено, из-за которого приходилось отдельно обращаться в другую организацию только ради оформления документов. Это должно сократить и время, и саму бюрократию при получении препаратов. Решение касается именно механизма выдачи рецептов, а не самой льготы: право на бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей сохраняется.

Ранее в правительство внесли законопроект, который может кардинально изменить статус многодетных матерей: им предлагают присваивать звание «Ветеран труда».