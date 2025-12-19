Прокуратура Тюменской области пообещала помочь многодетной семье из села Абалак в получении льготных выплат. С этой проблемой мать Гульнара обратилась напрямую к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

Обращение многодетной матери из Тюменской области на прямую линию с Путиным. © Life.ru

Сама Гульнара рассказала в интервью Telegram-каналу SHOT, что после её обращения администрация региона и прокуратура незамедлительно вышли на связь и взяли ситуацию под особый контроль. Власти заверили семью, что найдут законное решение для предоставления им положенных льгот.

Прокуратура пообещала помочь многодетной семье. Видео © SHOT

В семье из Абалака шестеро детей, и они ожидают седьмого. Несмотря на скромный образ жизни в небольшом селе, все их дети имеют золотые знаки отличия ГТО. Заработки родителей невелики: женщина работает воспитателем с зарплатой 27 тысяч рублей, её супруг — водитель. В прошлом месяце общий доход семьи всего на 100 рублей превысил установленный для получения пособия порог, что автоматически лишило их значительной части поддержки.

Семья Гульнары, проживающая в селе Абалак. Фото © SHOT

Во время прямой линии Путин согласился с позицией матери, заявив, что система выплат для многодетных семей должна быть гибкой. Глава государства выразил уверенность, что министерство финансов и правительство учтут эту критику и изменят сложившуюся практику.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вдове участника специальной военной операции удалось оформить положенную пенсию и получить удостоверение члена семьи погибшего сразу после того, как она позвонила на Итоги года с Владимиром Путиным. Как рассказала сама женщина, Кристина, она отправила своё обращение президенту всего несколько дней назад. После этого с ней оперативно связались ответственные сотрудники, и весь необходимый пакет документов был оформлен и предоставлен ей в течение четырёх часов.