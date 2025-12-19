«‎Я в шоке!» Проблему вдовы бойца СВО моментально решили после звонка Путину

В Новосибирске вдове участника СВО назначили причитающуюся пенсию и оформили удостоверения члена семьи погибшего после звонка на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину. Детали истории приводит Mash Siberia.

Вдове назначили пенсию участника СВО с подачи Путина. Видео © Telegram / Mash Siberia

Кристина рассказала, что отправила своё обращение президенту пару дней назад. С ней моментально связались и оформили всё за четыре часа. Женщина признаётся, что испытала шок и не поверила, что проблему можно так быстро решить. Она поблагодарила Путина за организацию прямой линии, где россияне могут задать любой вопрос.

«Я вообще не ожидала, что моё обращение увидят. Видимо, и Вселенная на моей стороне. Я рада, что подсветила такую проблему. Оформление выплат, льгот для семьи погибшего — это очень важно. У нас, у женщин, остаются дети, нам надо их на что-то растить, воспитывать», — поделилась Кристина.

В свою очередь Путин во время прямой линии извинился перед Кристиной за нерасторопность ответственных служб и пообещал внимательнее контролировать работу чиновников.

Напомним, ежегодная традиционная прямая линия президента началась сегодня в 12.00. Ведущими программы с участием президента России стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они находятся рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru. Известно, что президенту прислали обращения 3 миллиона человек.