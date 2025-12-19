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Опубликовано 19 декабря 2025, 12:36

«‎Я в шоке!» Проблему вдовы бойца СВО моментально решили после звонка Путину

Проблему вдовы бойца СВО решили за 4 часа после звонка Путину на прямую линию

Обложка © Telegram / Mash Siberia

Обложка © Telegram / Mash Siberia

В Новосибирске вдове участника СВО назначили причитающуюся пенсию и оформили удостоверения члена семьи погибшего после звонка на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину. Детали истории приводит Mash Siberia.

Вдове назначили пенсию участника СВО с подачи Путина. Видео © Telegram / Mash Siberia

Кристина рассказала, что отправила своё обращение президенту пару дней назад. С ней моментально связались и оформили всё за четыре часа. Женщина признаётся, что испытала шок и не поверила, что проблему можно так быстро решить. Она поблагодарила Путина за организацию прямой линии, где россияне могут задать любой вопрос.

«Я вообще не ожидала, что моё обращение увидят. Видимо, и Вселенная на моей стороне. Я рада, что подсветила такую проблему. Оформление выплат, льгот для семьи погибшего — это очень важно. У нас, у женщин, остаются дети, нам надо их на что-то растить, воспитывать», — поделилась Кристина.

В свою очередь Путин во время прямой линии извинился перед Кристиной за нерасторопность ответственных служб и пообещал внимательнее контролировать работу чиновников.

Среди гостей прямой линии с Путиным замечен «жених»
Среди гостей прямой линии с Путиным замечен «жених»

Напомним, ежегодная традиционная прямая линия президента началась сегодня в 12.00. Ведущими программы с участием президента России стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они находятся рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru. Известно, что президенту прислали обращения 3 миллиона человек.

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Татьяна Миссуми
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