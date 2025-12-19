Среди гостей с президентом Владимиром Путиным замечен «жених»: журналист из Екатеринбурга с табличкой «хочу жениться» планирует задать вопрос про меры поддержки молодых семей. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Напомним, ежегодная традиционная прямая линия президента стартует сегодня в 12.00. Ведущими программы с участием президента России станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.