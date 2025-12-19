В Гостином дворе в Москве собираются гости и участники прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Многие, видимо, решили принести с собой «гостинцы», однако их пронос запрещён из соображений безопасности. Так, как сообщает РИА «Новости», у посетителей на входе изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины.

Изъятое складывают в специальные контейнеры на входе в Гостиный двор. Также туда отправляются спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. В перечне запрещёнки также — вейпы, пауэрбанки, баннеры, флаги, лазерные указки, фонари, а также взрывчатые и огнеопасные вещества, и беспилотники.

По окончании мероприятия участники смогут забрать свои вещи.

Напомним, ежегодная традиционная прямая линия президента стартует сегодня в 12.00. Ведущими программы с участием президента России станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.