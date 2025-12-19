Очередь журналистов, аккредитованных на программу Итоги года с Владимиром Путиным, сформировалась у входа в Гостиный двор в Москве за несколько часов до начала эфира. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

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Представители российских и зарубежных СМИ начали занимать очередь более чем за четыре часа до старта трансляции, чтобы своевременно пройти необходимый контроль и попасть на площадку. Кстати, в мероприятии, которое традиционно привлекает широкое внимание, примут участие и журналисты из недружественных России стран.

Ранее стало известно, что ведущими программы с участием президента России станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией, начнётся в полдень по московскому времени. Эфир запланирован на три часа.