Путин извинился перед вдовой бойца СВО за нерасторопность социальных служб

Президент России Владимир Путин принёс извинения вдове участника СВО из Новосибирска за недостаточно оперативную работу соцслужб, которые должны назначить ей пенсию. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе прямой линии.

В ходе своей речи он отметил, что недавно беседовал с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой и она рассказала президенту о сложностях во взаимодействии Минобороны и социального блока правительства, которые пока что не удаётся уладить. Президент признал, что в этой сфере есть много вопросов, связанных с избыточной бюрократией и пообещал работать над исправлением ситуации.

Владимир Путин о проблемах во взаимодействии МО РФ и соцблока. Видео © Life.ru

«Я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос. Простите, пожалуйста», — сказал глава России, обратившись к вдове военнослужащего.

Ранее Путин отдельно отметил участников программы «Время героев», проявивших свою доблесть при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Сейчас они строят успешные карьеры на государственной службе и на поприще крупного бизнеса, а некоторые даже стали губернаторами, заместителями министров и сотрудниками администрации президента. Российский лидер добавил, что у них всё получается, чему он очень рад. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.