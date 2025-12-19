«‎У них всё получается!» Путин похвалил ветеранов СВО из своей команды

Участники программы «Время героев», которые проявили себя на СВО, успешно строят карьеру на госслужбе и в крупном бизнесе. О героях в своей администрации рассказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Я очень рад за ребят, которые прошли и первый поток (программы «Время героев» — Прим. Life.ru), на втором потоке учатся. Многие из них стали уже и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работает в администрации президента РФ. У них всё получается», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Московской области успешно реализуется региональная кадровая программа «Герои Подмосковья», направленная на трудоустройство ветеранов специальной военной операции. Она является продолжением федерального проекта «Время Героев» и ставит целью подготовку компетентных управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях. В настоящее время в программе участвуют 70 ветеранов, ещё 30 человек находятся в резерве, из них 35 являются членами Ассоциации, включая восемь руководителей её местных отделений.