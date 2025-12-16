Десятки ветеранов СВО участвуют в кадровой программе «Герои Подмосковья»

В Московской области активно реализуется кадровая программа «Герои Подмосковья» по трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Об успехах проекта в интервью «Радио 1» рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

Программа, являющаяся продолжением федерального проекта «Время Героев», нацелена на подготовку компетентных управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях. В настоящее время в ней участвуют 70 ветеранов, ещё 30 человек находятся в резерве. Среди них — 35 членов Ассоциации, включая восемь руководителей её местных отделений.

В качестве примера Лосунчуков привёл несколько назначений: Герой России Иван Клещерёв возглавляет отделение Ассоциации в Балашихе; Дмитрий Воробьёв стал советником главы Солнечногорска; Игорь Науменко возглавил Совет депутатов в Подольске; а ветеран Алексей Светлов, устроившись ведущим инженером на завод «Рубин», одновременно поступил в аспирантуру по направлению государственного управления.

«Мы занимаемся трудоустройством ветеранов СВО и членов их семей на производства региона. С мая по поручению губернатора Андрея Воробьёва проводим экскурсии, чтобы участники программы могли познакомиться с достижениями отечественной промышленности и выбрать место работы. В проекте участвуют более 200 предприятий Московской области», — сказал Лосунчуков.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге в ходе прохождения реабилитации ветеранов спецоперации погружают в виртуальную реальность. К примеру, они занимаются виртуальным самбо, где можно подбирать броски и упражнения с учётом физических возможностей каждого бойца, делая упор на сильные мышцы и доступные векторы движения.