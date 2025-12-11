В Москве начались Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

В Москве стартовали Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции, объединившие более 300 участников со всей страны. На мероприятии подвели итоги года и обозначили приоритеты на будущее.

Один из участников мероприятия. Фото © Предоставлено Life.ru

Ассоциация, в рядах которой десятки тысяч человек, стала влиятельной силой. Её члены избираются на все уровни власти — от муниципальных дум до губернаторских постов. Это даёт ветеранам возможность напрямую участвовать в принятии решений.

Одной из ключевых задач названа помощь бойцам в возвращении к мирной жизни. Для этого налажено взаимодействие с госорганами и фондами, решаются вопросы с жильём, работой и реабилитацией. В планах — создание первого центра поддержки ветеранов на селе.

Сенатор Алексей Наумец. Фото © Предоставлено Life.ru

«Включение в процесс нормальной мирной жизни тех ребят, которые возвращаются домой, — главная задача», — подчеркнул сенатор Алексей Наумец.

Ассоциация ветеранов СВО была создана для консолидации участников специальной военной операции и их социальной адаптации. Организация активно развивает сеть региональных отделений, занимается патриотическим воспитанием молодёжи, помогает с трудоустройством и решением бытовых вопросов, а также лоббирует интересы ветеранов на различных уровнях власти, что превращает её в значимый общественно-политический институт.

Вопросы поддержки ветеранов и их семей находятся на постоянном контроле руководства страны. Ранее президент России Владимир Путин поручил Совету по правам человека уделить максимальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей, а также помощи в адаптации к мирной жизни. Он подчеркнул необходимость обсуждения дополнительных мер поддержки для этой категории граждан.