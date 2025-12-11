В Москве прошёл форум «Вместе победим!», собравший более тысячи ветеранов СВО

10 декабря в московском Национальном центре «Россия» состоялся масштабный форум «Вместе победим», посвящённый поддержке ветеранов. Мероприятие собрало свыше тысячи участников со всех регионов страны.

В форуме приняли участие ветераны специальной военной операции, включая выпускников программы «Время Героев» и других региональных инициатив, ветеранов иных вооружённых конфликтов, а также членов семей погибших защитников Отечества. Основной задачей площадки стало создание пространства для открытого диалога, обмена практиками и выработки совместных подходов к социальной адаптации ветеранов и оказанию всесторонней помощи их близким.

Организаторами события выступили фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества. В деловой программе предусматривала выступления представителей администрации президента, правительства РФ, обеих палат Федерального собрания, Русской Православной Церкви, руководителей ключевых министерств и авторитетных экспертов.

В ходе дискуссий участники рассмотрели широкий круг вопросов, включая социальную адаптацию и комплексную реабилитацию вернувшихся с фронта, их трудоустройство, вовлечение в спортивные и общественные проекты, а также роль ветеранов в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ранее в Москве завершился Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходил со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия». Событие объединило более 20 тысяч человек из всех регионов России и 47 стран мира — лидеров добровольчества, благотворительности и социального партнёрства. Об итогах мероприятия сообщили в пресс-службе «Росмолодёжи».