В Петербурге ветеранов СВО погружают в виртуальную реальность для эффективной адаптации

Для реабилитации ветеранов СВО в Санкт-Петербурге внедряют уникальные практики, включая адаптивное самбо и технологии виртуальной реальности. Методика инклюзивного самбо позволяет подбирать броски и упражнения с учётом физических возможностей каждого бойца, делая упор на сильные мышцы и доступные векторы движения, рассказал тренер Дмитрий Сорокин.

Адаптация ветеранов СВО. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Чтобы помочь ветеранам, не имевшим спортивного прошлого, выбрать подходящее направление, используют VR-очки. Как пояснил генеральный директор центра «Общее дело» Сергей Буравцев, полное погружение в виртуальный тренировочный процесс создаёт эффект присутствия в зале среди сослуживцев, позволяя прямо в госпитале определиться с дисциплиной. По словам врача-невролога Сергея Забирова, эта технология формирует новые нейронные связи и эффективно работает с двигательными, болевыми и эмоциональными нарушениями.

За три года работы центра «Общее дело» более тысячи человек приобщились к адаптивным видам спорта, включая слэдж-хоккей и плавание. Со следующего года на базе университета имени Герцена планируют значительно расширить количество спортивных направлений для реабилитации ветеранов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее президент России Владимир Путин поручил СПЧ обсудить поддержку и адаптацию ветеранов СВО и их семей. По словам главы государства, важно не только защищать права, но и помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни.