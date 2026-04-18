Экс-сенатор Епифанова рассказала, кто может бесплатно оформить сиделку в РФ

В России продолжает действовать система долговременной социальной помощи, рассчитанная на граждан, которые не способны самостоятельно справляться с повседневной жизнью и нуждаются в регулярном уходе на дому. Об этом RT сообщила бывший сенатор Ольга Епифанова.

«Программа охватывает пенсионеров старше 80 лет, инвалидов I и II групп, а также людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, которые не могут самостоятельно себя обслуживать», — сказала Епифанова.

Однако принадлежность к этим категориям сама по себе не гарантирует предоставление услуг. Решение принимается на основе оценки состояния конкретного человека. Специалисты анализируют медицинские документы и уровень бытовой самостоятельности, при необходимости изучают условия проживания на месте.

Оформление помощи проходит через органы социальной защиты. Заявление сопровождается документами, подтверждающими статус и состояние здоровья, и может быть подано как самим гражданином, так и его опекуном. После рассмотрения данных комиссия определяет степень нуждаемости.

А ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что пенсионеры в России обязаны сообщать в Социальный фонд об изменениях, влияющих на выплаты. Речь идёт о смене места жительства, семейного положения, появлении иждивенцев или дополнительных доходов. Также учитывать необходимо изменение статуса инвалидности и право на северные надбавки. В противном случае может произойти перерасчёт выплат.