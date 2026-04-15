15 апреля, 15:58

Пенсионерам напомнили про обязанность уведомлять Соцфонд об изменениях

Обложка © Life.ru

Пенсионеры в России обязаны сообщать в Социальный фонд об изменениях, влияющих на выплаты. Об этом заявил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

«Несвоевременное уведомление может привести к перерасчёту выплат…» — отметил он. Речь идёт о смене места жительства, семейного положения, появлении иждивенцев или дополнительных доходов.

Также учитывать необходимо изменение статуса инвалидности и право на северные надбавки. Такие обстоятельства напрямую влияют на размер начислений и порядок их получения. Подать сведения можно через отделения Соцфонда, МФЦ или портал «Госуслуги». В 2026 году порядок информирования остаётся без изменений, заявления принимаются в бумажном и электронном виде.

Российским пенсионерам предлагают оформить единую социальную карту: что она даст

Ранее отмечалось, что в среднем пенсионные выплаты у мужчин в России выше, чем у женщин, и основным фактором здесь является длительность трудового стажа. Разница в пенсионных выплатах связана с тем, что мужчины в среднем дольше остаются в профессии и успевают сформировать больше пенсионных накоплений.

Александра Мышляева
