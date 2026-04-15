Российским пенсионерам предлагают оформить единую социальную карту: что она даст
В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет работать на всей территории страны и давать доступ к базовым льготам. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости».
«Полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории РФ. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам», — сказал он.
Введение такого инструмента по аналогии с картами для многодетных семей станет эффективным шагом и серьёзной поддержкой граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
«Не секрет, что в таких регионах, как Москва и Московская область, а также в приграничных районах, где много дач, такая инициатива значительно упростит логистику для пенсионеров», — добавил Гриб.
Он также отметил, что нынешняя система льгот нуждается в расширении — в том числе за счёт перевода части региональных мер поддержки на федеральный уровень.
Ранее Верховный суд РФ постановил, что удержания из пенсии не должны оставлять человека без средств к жизни. Поводом послужила жалоба пенсионерки, у которой с июля по декабрь 2023 года списали около 40 тысяч рублей долга за ЖКХ. Её ежемесячная пенсия составляла 13 тысяч рублей, иного дохода не было. Суд первой инстанции частично поддержал женщину.
